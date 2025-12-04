Shtetas shqiptar në Britani i dënuar për përdhunim, autoritetet kosovare kërkojnë ekstradimin për grabitje të vitit 2017
Një qytetar shqiptar, i dënuar për përdhunim në Mbretërinë e Bashkuar, mund të përballet me ekstradimin drejt Kosovës për një grabitje të ndodhur para shtatë vitesh.
Bëhet fjalë për Rinor Korqën, 28 vjeç, i cili në janar 2024 u dënua me pesë vjet e gjashtë muaj burg në Londër për sulmin ndaj një gruaje në qarkun Havering. Ngjarja kishte ndodhur gjatë një nate, ku viktima u izolua nga shoqet e saj dhe u sulmua, ndërsa bashkëpunëtori i tij regjistroi ngjarjen, transmeton lajmi.net.
Kosova ka lëshuar urdhër-arrest për Korqën për grabitjen e një banese në fshatin Havjali pranë Prishtinës, më 22 dhjetor 2017, ku u vodhën para, dokumente dhe një telefon, dhe dyshohet se i dyshuari kishte me vete një armë ose armë imituese.
Vendimi për ekstradim tani është në duart e Ministrisë britanike të Brendshme, Shabana Mahmood, pas një procesi gjyqësor që ka zgjatur rreth shtatë muaj. Autoritetet kosovare duhet të paraqesin prova për të mbështetur kërkesën e ekstradimit, sipas marrëveshjes së bashkëpunimit me Britaninë e Madhe.
Bashkëpunëtori i Korqës, Bujar Jashari, 36 vjeç, u dënuar gjithashtu për përdhunim, duke marrë shtatë vjet burg. Autoritetet britanike e kanë cilësuar rastin si kompleks dhe kanë vlerësuar veprimin e viktimës, duke theksuar rëndësinë e denoncimeve për parandalimin e sulmeve të ngjashme në të ardhmen./lajmi.net/