Shtëpia muze e LPK-së, do të kërkohet mbështetje financiare nga Kurti dhe Konjufca

Sipas një komunikate të këtij këshilli, nga diskutimet e bёra në mbledhjen e Këshillit Inicues, ku morën pjesë shumica e veprimtarëve të iniciativës e që jetojnë brenda vendit, është marrë vendim për angazhimin e tyre në ruajtjen e objekteve të rëndësisë së veçantë, siç janë bazat e LPK-së dhe shtëpia në Kodër të Diellit, përballë qytetit të studentëve, e cila personifikon dhunën ushtarako – policore të RSFJ, si dhe terrorizmin shtetëror serb ndaj Kosovës.

“Këshilli kërkon që ky objekt të merret nën përkujdesjen institucionale, për të dëshmuar para brezave që vijnë, dhunën e pushtuesit, ku janë sulmuar dhe vrarë studentët që kanë demonstruar për Liri e Pavarësi. Këshilli Inicues do të parashtrojë kërkesën me shkrim, drejtuar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe kryetarit të Parlamentit, Glauk Konjufca, të cilëve do t‘u kërkohet mbështetje financiare. Këshilli Inicues fton të gjithë veprimtarët e LPK-së, brenda dhe jashtë vendit, që të angazhohen në identifikimin dhe gjetjen e lokalitetit ku mund të ndërtohet shtëpia e LPK-së. Këshilli Inicues, në bashkëpunim me veprimtarët e LPK-së, do të identifikojnë të gjitha shtëpitë baza të LPK-së në Kosovë dhe viset e saja në Preshevë, Maqedoni dhe Mal të Zi. Këshilli Inicues do të bëjë kërkesë me shkrim në Komunat përkatëse dhe Institutit për mbrojtjen e monumenteve historike, për restaurimin dhe mbrojtjen e tyre në mënyrë institucionale”, thuhet në njofitm.