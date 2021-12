Shtëpia e famshme e “Home Alone” tani mund të merret me qera për një natë

Nuk do të jeni vetëm, por tashmë mund të kaloni një natë në shtëpinë e famshme të “Home Alone”.

Këtë sezon festash, adhuruesit e Home Alone mund të shijojnë një rezidencë të vërtetë McAllister që fle një herë në jetë, e cila së shpejti do të jetë e disponueshme për rezervime përmes Airbnb për një natë më 12 dhjetor.

Katër të ftuar mund të qëndrojnë në shtëpinë e Ëinnetka, Ill. dhe të darkojnë në kuzhinën ku shijoheshin picat dhe derdhej qumështi 30 vjet më parë në filmin e dashur me Macaulay Culkin.

Përveç kësaj, ju mund të shijoni një natë lojërash dhe ushqime të viteve ’90 së bashku me vëllain e Kevin McAllister, Buzz (Devin Ratray) për një çmim të arsyeshëm prej 25 dollarë. Si përfundim, grupi do të shijojë festën më të mirë të shikimit për filmin Home Sëeet Home Alone, i cili transmetohet në Disney+.

“Ju mund të mos më mbani mend si mikpritës veçanërisht, por unë jam rritur dhe do të jem i lumtur të ndaj me ju shtëpinë time familjare, madje edhe picën time, këtë sezon festash. Vetëm përpiquni të mos lejoni tarantulën ime, Axl, të humbasë këtë here”, thotë Buzz.

Buzz madje po u jep katër njerëzve me fat një çantë LEGO Ideas Home Alone për të kujtuar kohën e tyre në rezidencën McAllister.

“Ne mund të jemi të gjithë më të vjetër dhe më të mençur tani, por nuk jemi kurrë shumë të vjetër për të bërë festime. Pra, këtë vit, i kaloni pushimet jo aq vetëm në shtëpi, në shtëpinë e prindërve të mi”, ka thënë më tej aktori.

Ata që duan të shijojnë një natë me Buzz mund të bëjnë kërkesën e tyre për të rezervuar duke filluar nga e marta, 7 dhjetor në airbnb.com/homealone. Udhëtimi nuk është i përfshirë në çmim.

E fundit por jo më pak e rëndësishme, Airbnb po bën një donacion për Spitalin e Fëmijëve La Rabida të Çikagos, i cili është i përkushtuar për të ruajtur dhe përmirësuar cilësinë e jetës për secilin prej pacientëve të tij me kushte komplekse, paaftësi dhe sëmundje kronike. /Lajmi.net/