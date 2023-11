Shtëpia e Bardhë: Ripushtimi i Gazës nga Izraeli do të ishte gabim Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, John Kirby, tha se ka të ngjarë që Izraeli të mbajë prani ushtarake në Gazë “për një periudhë kohore” pasi të mbarojë lufta, por shtoi se SHBA-ja beson se do të ishte “gabim” për Izraelin nëse do të ripushtonte territorin. “Mendoj se të gjithë ne…