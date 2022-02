Shtëpia e Bardhë: Pushtimi i Ukrainës mund të nisë në çdo kohë

Kështu bëri të ditur në një konferencë për media, zëvendëszëdhënësja Karine Jean Pierre.

“Rruga për diplomacinë mbetet në dispozicion, por ne jemi të qartë për perspektivat në terren me mbi 100 mijë trupa ruse të grumbulluara në kufi me Ukrainën. Nëse Rusia pushton Ukrainën, ne jemi të gatshëm të imponojmë kosto të rënda ndaj Rusisë, në koordinim me aleatët dhe partnerët tanë”, tha ajo.

Tutje, ajo ka thënë se është ende e paqartë rruga që do të ndjekë Rusia.

“Mbetet e paqartë rruga që do të zgjedhë të ndjekë Rusia, sepse ne nuk e dimë se çfarë vendimi do të marrë ai (Putin). Ne jemi në koordinim të plotë me aleatët dhe partnerët tanë”, ka deklaruar ajo.

Paralajmërimi i SHBA-së u bë edhe gjatë javës së kaluar se së shpejti do të mund të fillojë pushtimi i Ukrainës.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, e shpalli të mërkurën e 16 shkurtit “Ditë Kombëtare të Unitetit”.

Zelensky tha se kjo edhe mund të jetë dita kur do të sulmohen.