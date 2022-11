Shtëpia e Bardhë për ngjarjet në Poloni: S’mund të konfirmojmë asgjë, po mbledhim informacionet

Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se ata nuk kanë konfirmim për ndonjë sulm me raketa në Poloni, por se zyrtarët amerikanë aktualisht po punojnë për të provuar dhe kuptuar saktësisht se çfarë ka ndodhur.

Zyrtarët amerikanë kanë monitoruar gjithashtu raportet e dhjetëra sulmeve raketore në Ukrainë gjatë ditës së fundit, siç raporton CNN.

Zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Adrienne Watson shkroi në Twitter se ata kanë parë raporte nga Polonia, por gjithashtu thotë se ata janë ende duke përcaktuar se çfarë ka ndodhur.

“Ne i kemi parë këto raporte jashtë Polonisë dhe po punojmë me qeverinë polake për të mbledhur më shumë informacion. Ne nuk mund të konfirmojmë raportet apo ndonjë nga detajet në këtë moment. Ne do të përcaktojmë se çfarë ka ndodhur dhe cilat do të jenë hapat e duhur të ardhshëm”, tha Watson.

Zëvendës-zëdhënësi kryesor i Departamentit të Shtetit, Vedant Patel, tha ndërkaq se Shtetet e Bashkuara nuk mund të konfirmojnë raportet në fjalë.

Patel iu përgjigj gjithashtu një deklarate nga Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, në të cilën Rusia tha se raportet për sulmin në Poloni ishin një “provokim i qëllimshëm për të përshkallëzuar situatën”.

“Shtetet e Bashkuara sigurisht që nuk po përpiqen të përshkallëzojnë apo nxisin situatën fare”, tha Patel kur u pyet nga Kylie Atwood e CNN në lidhje me komentet e Ministrisë së Mbrojtjes Ruse.

“Ne kemi parë të njëjtat raporte që keni të gjithë ju dhe po punojmë me qeverinë polake për të mbledhur më shumë informacion,” tha Patel në një konferencë të Departamentit të Shtetit të martën.

“Ne nuk jemi në një pikë ku mund të konfirmojmë disa nga këto raporte që po shohim”. /Lajmi.net/