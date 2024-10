Shtënia me armë në lagjen Bregu i Diellit, Policia e Autoambulanca në vendngjarje Disa të shtëna me armë zjarri u dëgjuan para rreth dy orësh në “Bregun e Diellit” në Prishtinë. Policia për lajmi.net konfirmoi se rasti ka përfunduar pa ndonjë viktimë. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes, e bashkë me të edhe Autoambulanca. E në vendngjarjen ‘Golden Club’ është parë së fundi duke u futur edhe ekipi…