Shtator intensiv: Osmani shkon në selinë e NATO-s, do të pritet nga Stoltenberg Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani do të takohet më 7 shtator me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-Jens Stoltenberg në selinë e NATO-s në Bruksel. Në njoftimin e NATO-s, thuhet se të enjten, më 7 shtator 2023, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, do të presë Vjosa Osmani-Sadriu në takim. Zyra për media e misionit…