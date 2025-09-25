Shtatë të arrestuarit në rastin “Qielli i thyer” për trafikim droge dalin sot para gjykatës
Prokuroria Speciale e Kosovës ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj shtatë personave të cilët u arrestuan nga operacioni i djeshëm në Prishtinë dhe në Pejë, e që është vazhdimësi e operacioni të njohur si “Qielli i thyer”.
Nga Prokuroria Speciale e Kosovës u bë e ditur se sot do të zhvillohet seanca dëgjimore ndaj tyre.
“Sot me fillim nga ora 13:00 është caktuar të mbahet seanca dëgjimore” tha zëdhënësja e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta.
Të pandehurit dyshohet për veprat penale “pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar”, “blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve” si dhe pastrimi i parave.
Në lidhje me këtë rast më parë janë arrestuar 22 persona, shtatë të tjerë dje e që në total i bie të jenë nën pranga 29 persona të dyshimtë në kuadër të hetimeve për veprat e ndryshme përmes “SkyECC”./Lajmi.net/