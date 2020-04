Shtatë lojtarët që Wenger i solli tek Arsenal dhe dështuan plotësisht

Wenger i ktheu të rinjtë e panjohur si Nicolas Anelka dhe Kolo Toure në lojtar të klasit botëror, gjatë mbretërimit 22 vjeçar në veri të Londrës.

Por, në mesin e këtyre lojtarëve të panjohur, disa vazhduan të mbesin të tillë, duke mos u kujtuar që kanë qenë ndonjëherë tek Arsenal.

Në mediet e huaja janë publikuar emrat e lojtarëve të ri, të cilët nuk patën sukses te Arsenal me Wenger.

Amaury Bischoff

Remember former Arsenal midfielder Amaury Bischoff? Here he is scoring a beauty in the German third division… pic.twitter.com/j8Dt504Zbs

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 8, 2015