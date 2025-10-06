ShSKUK reagon ndaj keqinterpretimeve për “Planin Stroke”: Projekti është nismë kombëtare, jo personale apo partiake

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) ka reaguar ndaj keqinterpretimeve që lidhen me “Planin Nacional për Stroke”, duke i cilësuar si të papranueshme tentimet për keqpërdorim politik të këtij projekti shëndetësor. Në reagim thuhet se “Plani Nacional për Stroke” nuk është projekt lokal apo personal i ndonjë kryetari komune apo kandidati për kryetar,…

Lajme

06/10/2025 17:07

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) ka reaguar ndaj keqinterpretimeve që lidhen me “Planin Nacional për Stroke”, duke i cilësuar si të papranueshme tentimet për keqpërdorim politik të këtij projekti shëndetësor.

Në reagim thuhet se “Plani Nacional për Stroke” nuk është projekt lokal apo personal i ndonjë kryetari komune apo kandidati për kryetar, por një program kombëtar i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë në vitin 2023.

Qëllimi i tij është përmirësimi i kujdesit ndaj pacientëve që pësojnë sulm në tru dhe ofrimi i trajtimit të menjëhershëm brenda standardeve ndërkombëtare.

Aktualisht, projekti po zbatohet në fazën pilot në Komunën e Prishtinës, ku është aplikuar qasja “direkt në CT”, që mundëson dërgimin e pacientëve me dyshim për sulm në tru menjëherë në Klinikën e Neurologjisë për diagnostikim dhe trajtim urgjent.

ShSKUK thekson se ky është projekt i udhëhequr nga Ministria e Shëndetësisë dhe i realizuar nga një grup punues profesional kombëtar në bashkëpunim me institucionet shëndetësore publike, shërbimet e urgjencës dhe Klinikën e Neurologjisë në QKUK.

“Ky projekt është rezultat i një pune të përbashkët ndërinstitucionale dhe profesionale, mbi baza të provuara shkencore, dhe nuk lidhet me meritë të një individi apo subjekti politik”, thuhet në reagim.

 

Artikuj të ngjashëm

October 6, 2025

ETC bën tërheqjen e 23 veturave të lojës së madhe shpërblyese...

October 6, 2025

Komandanti i FSK-së pret në takim përfaqësuesin ushtarak të Mbretërisë së...

Lajme të fundit

ETC bën tërheqjen e 23 veturave të lojës...

Komandanti i FSK-së pret në takim përfaqësuesin ushtarak...

Behrami: Kriza politike nuk po shkaktohet nga Kushtetuesja,...

Vrasja e gjyqtarit, Rama: Ngushëllime familjes, agresori do...