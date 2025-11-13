ShSKUK njofton për furnizim të plotë me materiale për shërbimet e hemodializës
ShSKUK furnizohet me materiale të mjaftueshme për shërbimet e hemodializës
Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) njofton opinionin publik se sot po realizohet furnizimi me materiale, në sasi të nevojshme për shërbimet e hemodializës, në të gjitha njësitë në QKUK, por edhe në spitalet e përgjithshme.
Sqarojmë se, përkundër disa telasheve teknike gjatë furnizimit në ditët e fundit, asnjë pacient nuk ka mbetur pa e marrë shërbimin e nevojshëm në QKUK dhe spitalet e përgjithshme.
Furnizimi po bëhet në sasi të mjaftueshme, konform kërkesave, për të siguruar kontinuitet të trajtimit të pacientëve./Lajmi.net/