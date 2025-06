Shqiptarja vritet me thikë në mes të rrugës në Itali, pranga ish-burrit Një ngjarje kriminale ka tronditur qytetin e Tolentinos në provincën e Maceratës, në Itali. Një grua 45-vjeçare, e identifikuar si Gentiana Hudhra, me origjinë shqiptare, nënë e dy fëmijëve të rritur, u sulmua dhe u vra me thikë në mes të rrugës, në sy të kalimtarëve. Mediat italiane raportojnë se dyshohet se autori i krimit…