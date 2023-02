Shqiptarja nga Kosova dënohet me 14 vjet burgim për tentim vrasje të ish-bashkëshortit në Zvicër Vendimi i Gjykatës Supreme Federale, dënon shqiptaren nga Kosova me 14 vite burg dhe me dëbim 12 vjeçar nga vendi. Shkalla më e lartë e gjyqësisë në Zvicër, Gjykata Federale ka hedhur poshtë apelin e nënës 56-vjeçare të katër fëmijëve të rritur. Ajo ka konfirmuar 14 vjet burg bashkë me dëbimin e saj prej dymbëdhjetë…