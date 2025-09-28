Shqiptari kapet me 27 kg kokainë në Itali
Policia italiane arrestoi një shtetas shqiptar, i lindur në vitin 1978, pasi u kap në flagrancë duke poseduar kokainë.
Sekuestrimi ndodhi në autostradën Messina-Katania, duke ngritur një pikë kontrolli pranë pikës së pagesës së San Gregorio di Catania. Gjatë kontrollit, ndër automjete të tjera, u ndalua një Renault Scenic gri.
Për shkak të padurimit të burrit, i cili nuk ishte në gjendje të jepte justifikime të besueshme për praninë e tij në zonën e Etnës, duke raportuar rrethana që nuk korrespondonin me realitetin, personi i lartpërmendur iu nënshtrua një kontrolli.
Në fakt, kontrolli i kryer, i shtrirë në automjetin në posedim të tij, pati një rezultat pozitiv, pasi një ndarje e fshehur e krijuar posaçërisht u gjet nën sediljet e përparme, si në anën e shoferit ashtu edhe në atë të pasagjerit, brenda së cilës ishin ruajtur 24 blloqe kokaine, me një total prej 27.60 kilogramësh.
Në veçanti, blloqet nr. 7, me logon “ Bugatti ”, që përmbanin substancë narkotike të tipit kokainë, me peshë 1.150 kg secili, për një sasi totale prej 8.05 kg, dhe blloqet nr. 17, me logon “Boss”, që përmbanin substancë narkotike të tipit kokainë, me peshë 1.150 kg secili, për një sasi totale prej 19.55 kg,
Gjatë operacionit, u sekuestruan kokaina, automjeti i përdorur për transportimin e drogës dhe dy telefona inteligjentë të përdorur nga burri.
Për shkak të posedimit të një sasie të konsiderueshme të substancës narkotike të lartpërmendur, shqiptari u arrestua dhe, pas formaliteteve të zakonshme, u dërgua në burgun “Piazza Lanza” në Catania, në pritje të vërtetimit të provave.