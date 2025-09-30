Shqiptari gjendet i varur në një tabelë, mediat: Metodat e karteleve meksikane
Bota
Vrasja e një shqiptari në mënyrë barbare ka marrë vëmendjen e mediave belge. Shkak për këtë vëmendje është mënyra e vrasjes së një 29-vjeçari ende i paidentifikuar, i cili u gjet i varur në një tabelë. SudInfo shkruan se viktima 29-vjeçare u gjet në një vend strategjik për trafikun e drogës në Bruksel
Media belge raporton se viktima dyshohet të jetë vrarë si pasojë e një akti mafioz, që i ngjan më shumë vrasjeve të karteleve meksikane. Kjo pasi këto kartele janë të njohur për dhunën ekstreme dhe përdorimin e metodave brutale ndaj rivalëve, tradhtarëve ose atyre që nuk respektojnë rregullat e tyre.
Shkrimi i plotë:
Një ngjarje që nuk është parë më parë në Bruksel. Të dielën e kaluar, një kufomë u gjet e varur në një tabelë sinjalizimi në Bruksel. Policia shkoi në vendngjarje, e shoqëruar nga prokuroria e Prokurorit Mbretëror të Brukselit. “Trupi i një burri 29-vjeçar u gjet në Ring të Brukselit, pranë Anderlehtit,” konfirmon prokuroria.
Sipas informacionit tonë, viktima është me origjinë shqiptare. Prokuroria e konsideron vdekjen si të dyshimtë dhe ka hapur një hetim. Laboratori i Policisë Federale Gjyqësore, një mjek ligjor si dhe një gjykatës hetues janë angazhuar. “Burri ishte i varur në pjesën e pasme të një tabele sinjalizimi me një kabllo,” thekson prokuroria, duke shtuar se “është ende tepër herët për të përcaktuar rrethanat e sakta të ngjarjes”. Pista e vetëvrasjes nuk përjashtohet në këtë fazë.
Megjithatë, bëhet fjalë për një akt me dhunë ekstreme. Trupi u gjet pranë ‘Ëestland Shopping’, që ndodhet jo larg nga qyteti i Peterbos, një vend strategjik për trafikun e drogës në Bruksel. Edhe nëse nuk është vërtetuar një lidhje mes bandës së Peterbos dhe trupit të gjetur të varur, ky është një rast tjetër i dhunës në një zonë të ndjeshme të Brukselit. Në qershorin e kaluar, Nordine, një baba 49-vjeçar, u qëllua për vdekje në mes të ditës në parkingun e dyqanit Plum’Art, jo larg qendrës tregtare.
“Metodat e karteleve meksikane”
Nëse lidhja me trafikun e drogës do të konfirmohet në ditët e ardhshme, incidenti i kësaj të diele do ta zhvendosë kryeqytetin në një kontekst të paprecedent. “Ngjan me metodat e karteleve meksikanë,” thotë një burim i informuar.
Këto kartele janë të njohur për dhunën ekstreme dhe përdorimin e metodave brutale të represionit ndaj rivalëve, tradhtarëve ose atyre që nuk respektojnë rregullat e tyre. Disa raste të varjes publike janë regjistruar në Meksikë vitet e fundit, në lidhje direkte me këto banda, përfshirë kartelin më të njohur, atë të Sinaloas, të udhëhequr nga Joaquin Guzman, i njohur si “El Chapo”.
Në vitin 2017, gjashtë kufoma u gjetën të varura në ura në rajonin turistik të Baja California del Sur. Ekspertët e lidhën këtë me luftën e përgjakshme mes kartelit të Sinaloas dhe atij të Jalisco Nueva Generación për kontrollin e trafikut të drogës. Një kontekst që kujton ngjarjet e Brukselit prej më shumë se një viti.
Në një intervistë për ‘Het Laatste Nieuës’ në gushtin e kaluar, Eric Jacobs, drejtori i Policisë Gjyqësore Federale të Brukselit, vëzhgonte praninë në kryeqytet të mafies së Marsejës, të famshmes “Mocro-Mafia”, të rrjeteve shqiptare dhe bandave me origjinë nga Afrika e Veriut. “Të gjithë përdorin të njëjtat metoda: kërcënim, qëllim, vrasje,” thoshte Eric Jacobs. A ishte viktima e kësaj të diele pjesë e këtij botë mafioz? A u përdor si një paralajmërim për rivalët? Hetimi i policisë duhet ta zbulojë. Megjithatë, ky rast nuk është në kundërshtim me metodat e përdorura nga trafikantët në Bruksel.
“Çfarë shohim është vetëm maja e ajsbergut,” kujtonte drejtori i policisë gjyqësore federale në gusht. “Ndodhin shumë gjëra më shumë në botën e nëndheshme: kërcënime, intimidime… dhe po, edhe tortura. Ne nuk kemi raste aktive të torturave, por kemi zbuluar raste të tilla pas dekodimit të komunikimeve të fshehta. Këto janë teknika të mafias”. Disa raste janë raportuar tashmë në faqet e gazetës tonë.
Dy raste shqetësuese
Në mars 2022, Yacine, i cili e përdorte apartamentin e tij në Marolles si depo për trafikun e drogës, u gjet i gjymtuar në rrugën Des Visitandines. Autopsia tregoi shenja torturash jashtëzakonisht të rënda: djegie në pjesët gjenitale, gjoks, bark dhe triceps me hekur shtrëngues; penetrime anale me objekte; fytyrë e fryrë. Arsyeja e torturës: Yacine dyshohet se kishte vjedhur një sasi kokainë të ruajtur në një nga kasafortat e apartamentit. Me pak fjalë, ishte një dënim për mosbindje.
Një rast tjetër shqetësues: në prill të kaluar, gjyqi i bandës së Clemenceau, aktive në trafikun e kanabisit dhe kokainës, nxori në pah teknikat ndëshkuese të trafikantëve. Hetuesit gjetën në telefonat e të pandehurve video që tregonin një “gratës” (person pa dokumente i përdorur për shpërndarjen e drogës në rrugë) duke u rrahur: i mbështjellë në celofan, goditet në kokë me shufrën e një revolveri.
Pavarësisht nëse ka lidhje me luftën për territore mes trafikantëve apo jo, incidenti i së dielës së kaluar tregon edhe një herë përshkallëzimin e dhunës që po përjeton Brukseli prej më shumë se një viti. Që nga fillimi i vitit, kryeqyteti ka qenë skena e të paktën 57 të shtënave me armë, sipas statistikave të fundit në gusht.