Shqiptarët në SHBA takojnë ambasadorin e ri amerikan në Kosovë, ‘impresionohen’ nga ai

Ukë Lushi nga Kongresi Panshqiptar Amerikan është shprehur i impresionuar me njohuritë e ambasadorit të ri dhe “entuziazmin” për një të ardhme më të mirë në Kosovë, shkruan lajmi.net.

Madje këto përshtypje Lushi i ka shprehur edhe me anë të një postimi në Tëitter.

“Kënaqësi e veçantë të takohem me Ambasadorin e ardhshëm të SHBA-ve në Kosovë, Jeff Hovenier. Të gjithëve na bënë përshtypje njohuritë dhe entuziazmi i tij për një të ardhme më të mirë për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor. I uroj më të mirat në Prishtinë”, ka shkruar Lushi. /Lajmi.net/

Special pleasure to meet with the next US Ambassador to #Kosovo Jeff Hovenier. We all were impressed by his knowledge and enthusiasm for a better future for Kosovo & #WesternBalkans. I wish @JHoven65 the very best in Prishtina. pic.twitter.com/7YTK0eVpkB

— Uk Lushi (@UkLushi) December 11, 2021