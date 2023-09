Shqiptarët në ShBA nderojnë heroin Afrim Bunjakun, i pranishëm edhe William Walker

“Bashkatdhetarët tanë kanë nderuar aktin heroik të rreshterit Bunjaku, i cili dha jetën në mbrojtje të rendit dhe ligjit, integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së Kosovës në SHBA.

I pranishëm në ceremoninë e nderimit për policin kosovar ka qenë edhe ambasadori William Walker.

Në Ambasadën e SHBA-së në Uashington kanë qëndruar edhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, Arben Kingji dhe ambasadori i Shqipërisë në SHBA Ervin Bushati.

“Për nder të heroit Afrim Bunjaku, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare, gjeneralmajor Arben Kingji dhe ambasadori i Shqipërisë në SHBA, Ervin Bushati, vizituan Ambasadën e Kosovës në Uashington, D.C”, thuhet në njoftimin e Ambasadës së Kosovës në SHBA.

At the premises of the Embassy of the Republic of Kosovo in the USA, members of the community of our diaspora in Washington, D.C. gathered to honor Sergeant Afrim Bunjaku, Kosovo Police member killed in the line of duty by terrorists organized by Serbia.

Our compatriots have…

