Shqiptarët në Serbi e duan bashkimin me Kosovën, por deklaratat janë të pabesueshme

“Atmosfera tani është me relaksuar për shkak se interesimi i qeverisë nga Kosova, i qeverisë nga Shqipëria është pak i shtuar. Kohet e fundit kemi disa vizita kemi disa donacione, realizimin e disa projekteve konkrete kështu që në Luginë të Preshevës disponohet me një klimë, me një atmosferë pak më të volitshme, ndërsa sa i përket bisedimeve Kosovë-Serbi dhe me tej vazhdojnë të mbetemi peng i marrëdhënie jo të mira për relacionin Beograd-Prishtinë, ne shqiptarët e Luginës së Preshevës e pësojmë më së shumti atë”, shprehet Nexhat Behluli.