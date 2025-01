​“Shqiptarët i shihni me llupë, për serbët i mbyllni sytë”, aksioni i shqiptarëve në Bujanoc Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfiu, ka njoftuar lidhur me një aksion simbolik të shqiptarëve para stacionit policor dhe para Gjykatës Themelore në Bujanoc. Lutfiu ka bërë me dije se ky aksion u zhvillua kundër diskriminimit të shqiptarëve nga organet e drejtësisë të cilat sipas tij nuk po përdorin standarde të ndryshme për shqiptarët…