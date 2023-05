Shqiponja, kampione te kadetet Shqiponja është kampione e Kosovës në hendboll në grupmoshën e kadeteve. Shqiponja e Gjakovës e mbylli kampionatin me 31 pikë, përkatësisht me 15 fitore, një barazim e dy humbje. Shqiponja la prapa Ferizajn me 27 pikë. Pas Ferizajt u renditën Kastrioti e Istogu me nga 24 pikë. Me 23 pikë kampionatin e përfundoi Vushtrria. Të…