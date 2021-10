Shqipja e “Për’puthen” i la të gjithë pa fjalë: “Nëse s’mi plotëson partneri kushtet financiare, nuk martohem”

Teksa në një tabelë të zezë ishin shkruar disa arsye të ndryshme, Shqipja shënoi “për ekonominë”.

“Çfarë do lloj gjëje nis nga ekonomia. Janë një serë faktorësh që e bëjnë një çift të ndahet.

Në momentin që femra nuk mbahet nga mashkulli apo do gjëra bazike, meshkujt luajnë me shokët bixhoz, nuk ju japin vëmendjen e duhur, i lënë pas dore dhe nuk punojnë”, tha ish-konkurrentja e “Për’puthen”.

“Kur një mashkull nuk më plotëson kushtet, do ndahem. Mos të martohet. Që nuk plotëson nevojat familjare. Në momentin që ti martohesh e ke shtëpinë tënde, jo nuk e ke. Me çfarë do e mbash familjen tënde? Në momentin që t’i mashkull nuk plotëson kushtet, mos u marto”, u shpreh Shqipja.