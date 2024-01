Shqipja dhe Lumbardhi iskenuan një bisedë telefonike me Dinin: Kush ka me fitu Dini? Shqipja dhe Lumbardhi, dy prej finalistet e edicionit te Big Brother VIP Kosova inskenuan një telefonatë më Alaudinin. Ata të dy në bisedën e inskenuar me Dinin, kanë komentuar finalistet e tjerë gjithashtu edhe e kanë pyetur atë se kush do të jetë fitues i këtij formati, shkruan lajmi.net. “Në shtëpi kemi mbetur vetem katër…