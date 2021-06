Shqipëria zyrtarisht anëtare e Këshillit të Sigurimit të OKB-së për dy vitet e ardhshme

Në vitin 1995, Shqipëria nuk mundi të merrte një mandat 2-vjeçar, siç u përpoq kësaj here. Vendi ynë nuk kishte rival në këtë garë, pasi ishte propozimi i vetëm i vendeve të Evropës Lindore.

Për sa i përket përfitimeve, Shqipëria do të ketë një prestigj të jashtëzakonshëm, në tryezën e Këshillit të Sigurisë, ku ulen fuqitë më të mëdha të botës.

Për sa i përket ndikimit që do të ketë për Kosovën kjo ngjarje e rëndësishme, Shqipëria mund të ndihmojë sa herë që asaj do t’i duhet të ngrejë çështje të caktuara në Këshillin e Sigurimit dhe në OKB. Një dritë jeshile për Shqipërinë do të ketë benefite të padiskutueshme edhe për Kosovën, raporton TCh.

Shqipëria, Brazili, Gaboni, Gana dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ishin në garë, pa konkurrentë nga rajonet përkatëse.

Këshilli i Sigurimit, një organ i OKB-së me kompetenca të fuqishme, përbëhet nga 15 anëtarë, 5 prej të cilëve të përhershëm, ShBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Rusia dhe Kina, si dhe 10 anëtarë jo të përhershëm, me një mandat dy vjeçar.

Këshilli i Sigurimit merret me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Ai ka kompetenca të dërgojë paqeruajtës në rajone të trazuara, si dhe të miratojë sanksione. Mandati i anëtarëve të rinj fillon në 1 janar.