Shqipëria vazhdon përgatitjet para ndeshjes me Hungarinë

Kombëtarja shqiptare është duke vazhduar përgatitjet në kuadër të dy sfidave të radhës ndaj Hungarisë dhe Polonisë, të vlefshme për eliminatoret e Botërorit “Katar 2022”.

Kuqezinjtë kanë zhvilluar përgatitjet e radhës këtë të martë në ditën e dytë të grumbullimit me intensitet të plotë në kompleksin Tropikal në Durrës.

Nën drejtimin e trajnerit Edy Reja skuadra ka zhvilluar seancën e radhës me të gjithë lojtarët që kanë punuar me ngarkesë të plotë për më shumë se një orë. Edhe Ardian Ismajli, i cili ishte stërvitur veçmas në ditën e parë, i është bashkuar grupit duke zhvilluar stërvitje normalisht.

Deri tani nuk ka asnjë dëmtim në radhët e ekipit dhe gjithçka po shkon normalisht. Kombëtarja do të vijojë përgatitjet në Durrës deri ditën e enjte, ndërsa të premten do të udhëtojë drejt Hungarisë ku më 9 tetor do të luajë sfidën vendimtare për Grupin I të eliminatoreve të Botërorit. /Lajmi.net/