“Shqipëria po zgjerohet” – Visar Berisha: Do të kërkojë t’i bashkohet Kosova Visar Berisha tha se Shqipëria ka me rritë nevojën me u bashku me Kosovën, sepse sipas tij “ka nevojë mi shtri tregjet”. Ai tha se e rëndësishme është që demokracia me funksionu në të dy vendet. “Frikën e vetme e kam që Kosova dhe Shqipëria ende nuk e kanë zhvilluar demokracinë e vet, në momentin…