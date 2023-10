Shqipëria nuk ia ekstradon Speciales luftëtarin e UÇK-së, Dritan Goxhaj lirohet nga burgu Ish-luftëtari i UÇK-së Dritan Goxhaj është liruar nga burgu. Burime bëjnë me dije se Gjykata e Apelit ka rrëzuar vendimin e Gjykatës së Shkallës Parë, duke refuzuar dhe ekstradimin e Goxhajt. Dritan Goxhaj u arrestua më 31 korrik 2023 me urdhër arrest të lëshuar nga Gjykata Speciale e Kosovës me qëllim ekstradimin në Hagë. Ish-luftëtari…