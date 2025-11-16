Shqipëria nesër hap grup-kapitullin e fundit të negociatave për anëtarësim në BE
Ditën e hënë, më 17 nëntor, do të hapet grup-kapitulli i fundit i negociatave në Konferencën e shtatë ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel, i cili shënon hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh. Kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në Konferencën e shtatë Ndërqeveritare, së bashku me ministren…
Lajme
Ditën e hënë, më 17 nëntor, do të hapet grup-kapitulli i fundit i negociatave në Konferencën e shtatë ndërqeveritare Shqipëri-BE në Bruksel, i cili shënon hapjen e të gjithë kapitujve të negociatave në një kohë rekord prej 12 muajsh.
Kryeministri Edi Rama do të merr pjesë në Konferencën e shtatë Ndërqeveritare, së bashku me ministren e Shtetit dhe kryenegociatoren Majlinda Dhuka, ministren e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin Adea Pirdeni, si dhe pjesëtarë të tjerë të delegacionit shqiptar për të hapur negociatat për grup-kapitullin pesë “Burimet, Bujqësia dhe Kohezioni”, raporton Tch, përcjell KosovaPress.
Pas përfundimit të punimeve, kryeministri Rama, komisionarja për Zgjerimin e BE-së, Marta Kos dhe ministrja e Jashtme e Danimarkës, Marie Bjerre do të mbajnë një konferencë të përbashkët për shtyp.
Grup-kapitulli pesë përfshin pesë kapituj thelbësorë për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, me ndikimin më të drejtpërdrejtë te prodhimi, konkurrueshmëria dhe zhvillimi i balancuar i territorit.
Përmes këtij grup-kapitulli, Shqipëria përfiton lidhur me modernizimin e bujqësisë, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe digjitalizimin e zinxhirit ushqimor.
Një vend të veçantë zë forcimi i mekanizmave të kontrollit të sigurisë ushqimore dhe përafrimi me standardet e BE-së, ndërsa sektori i peshkimit dhe akua-kulturës synon të përfitojë nga rregullat dhe programet evropiane për menaxhim të qëndrueshëm.
Në komponentin e kohezionit, Shqipëria adreson rritjen e kapaciteteve për menaxhimin e fondeve të BE-së dhe përgatitjen për pjesëmarrje efektive në politikat e zhvillimit rajonal.
Ndërkohë, kapitulli për dispozitat financiare dhe buxhetore përfshin përputhjen me praktikat evropiane për transparencë, planifikim buxhetor dhe administrim të fondeve publike.
Hapja e grup-kapitullit pesë përfaqëson një hap vendimtar drejt afrimit përfundimtar të Shqipërisë me BE-në, duke konsoliduar progresin e bërë dhe duke krijuar bazën për reforma më të thelluara në sektorët që mbështesin ekonominë, sigurinë ushqimore dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.