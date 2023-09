Shqipëria merr kryesimin, Rama do të drejtojë mbledhjen e parë të OKB-së Pas marrjes së presidencës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së nga Shqipëria, edhe pse pa të drejtë vote, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të udhëtojë në mesin e muajit drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të drejtuar punimet e përgjithshme të Asamblesë së Përgjithshme si dhe të Forumeve. Së bashku me kreun e…