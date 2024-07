“Shqipëria më shkon shumë”, Bebe Rexha viziton Shqipërinë dhe pritet nga deputetja Monika Kryemadhi Pas pjesëmarrjes në Sunny Hill Festival, Bebe Rexha ka vizituar Shqipërinë, ku u takua me politikanen dhe njëherësh kushërirën e saj, Monika Kryemadhin. Ishte vetë këngëtarja e cila e bëri të ditur këtë përmes disa postimeve të saj në Instagram. Artistja me famë botërore, me prejardhje nga Dibra publikoi disa pamje pas takimit me Kryemadhin…