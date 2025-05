Shqipëria ka 245 mijë votues në diasporë, si numërohen zarfet me votat e tyre E drejta e votës i përket 3.7 milionë shqiptarëve. 245 mijë persona votojnë nga diaspora. Vota e diasporës do të numërohet në qarkun nga i cili vjen votuesi. Kjo do të bëjë që të numërohen paralelisht edhe vota e diasporës, edhe e qarkut. Për zarfet që konstatoheen se kanë parregullsi, janë lënë në një vend…