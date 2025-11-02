Shqipëria i jep sot lamtumirën Fatos Nanos, nisin homazhet

Familjarë, miq, qytetarë e figura të rëndësishme politike e jo vetëm po marrin pjesë në homazhet në nder të ish-kryeministrit Fatos Nano në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Bashkëshortja e ish-kryeministrit të ndjerë Fatos Nano, Xhoana, djali tij Sokoli dhe vajza Edlira po marin pjesë në homazhe. E pranishme është edhe ish-bashkëshortja e Nanos, Rexhina.…

Lajme

02/11/2025 11:29

Familjarë, miq, qytetarë e figura të rëndësishme politike e jo vetëm po marrin pjesë në homazhet në nder të ish-kryeministrit Fatos Nano në Pallatin e Kongreseve në Tiranë.

Bashkëshortja e ish-kryeministrit të ndjerë Fatos Nano, Xhoana, djali tij Sokoli dhe vajza Edlira po marin pjesë në homazhe.

E pranishme është edhe ish-bashkëshortja e Nanos, Rexhina.

Përveç kryeministri, Edi Rama, pritet që fjalim të mbajë edhe Xhoana Nano.

Kujtojmë se, Fatos Nano ishte kryeministër i Shqipërisë tre herë, ndërsa për 13 vjet, ishte kryetar i Partisë Socialiste.

 

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Shqipëria në zi kombëtare – Fatos Nano i jepet lamtumira e fundit

November 2, 2025

Rama në lamtumirën për Nanon: Sa të paskan dashur mor burrë i dheut

November 2, 2025

Fjalimi emocionues i gruas së Fatos Nanos: Sot – një nga...

Lajme të fundit

Shqipëria në zi kombëtare – Fatos Nano i jepet lamtumira e fundit

Rama në lamtumirën për Nanon: Sa të paskan dashur mor burrë i dheut

Fjalimi emocionues i gruas së Fatos Nanos: Sot...

Kurti: Rënia e Afrim Zhitisë dhe Fahri Fazliut...