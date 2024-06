“Shqipëria është çertifikuar si një destinacion turistik me një siguri publike mbresëlënëse” Ministri i Brendshëm i Shqiprisë, Taulant Balla ka thënë që Shqipëria është çertifikuar si një destinacion turistik me një siguri publike mbresëlënëse. Ai e ka përgëzuar policinë për reagimin në rastin në Himarë, ku ndodhi një vjedhje ndaj dy turistëve, përcjell Klankosova.tv. “Shqipëria është çertifikuar si një destinacion turistik me një siguri publike mbresëlënëse. Përgëzoj…