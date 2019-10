Shqipëria drejt turizmit elitar

“Lungomare e ka rritur turizmin në Vlorë dhe e ka shndërruar atë në një perlë të turizmit mesdhetar dhe realizimi i plotë i Lungomares do e shndërrojë Vlorën në një pol shumë të fortë të turizmit shqiptar”, – tha ai.

Duke folur për zonën e jugut, Klosi tha se ajo zonë është projektuar si zonë elitare ku do ndërtohen hotele me 4 dhe 5 yje.

“Zona e jugut edhe në strategjinë tonë të zhvillimit të turizmit është projektuar e gjitha si zonë elitare ku edhe lejet për të ndërtuar hotele dhe strukturat akomoduese do të jenë të gjitha të standardeve 4 dhe 5 yje, sidomos 5 yje për ta afruar zonën elitare”.

“Zona e rërës do kërkojë që të ketë masë dhe do ketë hotele masive”, – vazhdoi Klosi duke thënë se, – “Sot Golemi është destinacioni kryesore sepse ka hapësira për të pritur shumë turistë sepse ajo që do të ndodhë është kjo hotelomania që shumë biznese po kërkojnë të bëjnë vila dhe hotele dhe ky besoj është hapi i 2-të, për të shkuar te hapi i 3-të, turizmi elitar.”

Duke prekur edhe zonën e veriut, ministri tha se Lezha ka një potencial shumë të madh dhe të pashfrytëzuar zhvillimi turistik. “Në Lezhë bëmë një mbyllje të sezonit para dy ditësh dhe mendimi im, nëse ka një destination në Shqipëri që do zhvillohet HST destinacioni i Shëngjin-Velipojës që ka përmasa të mëdha të pashfrytëzuara akoma. Shëngjini dhe Velipoja janë potencialet më të pazbuluara të turizmit shqiptar që është shumë e mundur të zhvillohet shpejt. Është destinacion sepse rruga e Kombit e ka bërë shumë të afërt dhe me Kosovën”, – u shpreh ministri.

E gjithë zona e Shëngjinit dhe Velipojës do të kontribuojnë që Shqipëria më në fund të shihet si një destinacion i bukur për turizëm.

“Kam qenë në Lezhë në dy aktivitete shumë interesante. I pari ishte një organizim i një festivali për të rinj që Ministria e Turizmit bëri së bashku me një kompani të huaj për të organizuar një festival ku në zonën e Shëngjinit erdhën rreth 5000 të rinj dhe ishte një spektakël. Kam bindjen që vazhdimi i këtyre lloj aktivitetesh dhe nëse shkojnë në 10 festivale për vitin tjetër, shpresoj se do jemi tamam në startin e paraqitjes së Shqipërisë si një zonë shumë të bukur për turizmin”, – tha ministri Klosi./atsh/