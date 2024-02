Shqipëria dhe Italia do të nënshkruajnë marrëveshjen për njohjen e sigurimeve shoqërore Shqipëria dhe Italia do të finalizojnë të martën marrëveshjen për njohjen reciproke të kontributit për sigurimet shoqërore. Lajmi bëhet me dije nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme. “Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani do të zhvillojë nesër vizitën zyrtare gjatë së cilës do të firmosë marrëveshjen me homologun Tajani. Marrëveshja…