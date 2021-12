Shqipëria bëhet anëtare e Konventës kuadër për etikën në turizëm

“Konventa e propozuar 2 vjet më parë nga Organizata Botërore e Kombeve të Bashkuara për Turizmin, është e rëndësishme në kuptimin që përcaktohen disa standarde që kanë të bëjnë me etikën, që nga operatorët turistikë, sindikatat, deri tek shërbimet e ofruara nga shtetet palë të kësaj Konvente”, tha ajo.

“Sigurisht që ne krenohemi me shifrat e larta të viteve të fundit në turizëm, por nuk mund të mjaftohemi me aspektin sasior. Na duhet të ngremë lart cilësitë. Dhe të qenit palë e kësaj Konvente, është një detyrim për të gjithë operatorët në terren, që nga ata publikë deri tek sektori privat, për të respektuar disa standarde që kanë të bëjnë me profesionalizmin, por edhe disa standarde të tjera që bëhen të rëndësishme në këtë periudhën kovidiane, nëse mund ta quaj kështu, që ka dëmtuar mjaft sektorin e turizmit, duke komunikuar me të njëjtët kod normash dhe standardesh me vendet e tjera, ku dërgojmë turistë, ose prej të cilave marrim turistë”, nënvizoi Kumbaro, transmeton KP.

“Sigurisht, theksoi Kumbaro, nuk mjafton me kaq. Pas miratimit sot nga Këshilli i Ministrave, do të vazhdojmë me prezantimin e këtij projektligji në Kuvendin e Shqipërisë, me ratifikimin e tij për ta bërë Shqipërinë me të drejta, por sidomos me detyrime të plota, përkarshi vendeve të tjera me të cilat jemi së bashku në Organizatën Botërore të Kombeve të Bashkuara për Turizmin”.