Shqipëria anulon hyrjen pa viza për shtetasit rusë Ambasada shqiptare në Moskë ka bërë me dije se Shqipëria ka anuluar hyrjen pa viza në Shqipëri për shtetasit rusë. Për të vizituar Shqipërinë, shtetasit rusë duhet të aplikojnë për vizë në përputhje me qëllimin e udhëtimit, thekson misioni diplomatik shqiptar. “Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Federatën Ruse bën me dije, se në përputhje me…