Shqipëri, nxënësit vazhdojnë traditën, këndojnë himnin kombëtar çdo të hënë Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur javën e fundit të shkurtit me një video të nxënësve të cilët këndojnë himnin e flamurit. Rama ka uruar qytetarët për një javë të mbarë me traditën e re të së hënës shkollore. “MIRËMËNGJES dhe me këtë video për traditën e re të së hënës shkollore, ‘rreth flamurit…