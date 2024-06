Shqipëri-Kroaci 2 me 2, Kurti: Rezultat miqësor, pata takim edhe më miqësor me Plenkoviq

Përveç homologut kroat, Kurti ka takuar edhe nje deputet të Bundestagut gjerman dhe një kryetar komune, kësisoj Kurti thotë se sot ishin “sporti dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në maksimumin e tyre”.

Ai tha se ndeshja Kroaci-Shqipëri pati rezultat miqësor, por takimin me Plenkoviq e quajti edhe “më miqësor”.

“Në qytetin historik të Hamburgut, në pushimin e pjesës së parë të ndeshjes së sotme të futbollit, e cila përfundoi me rezultat miqësor, pata një takim edhe më miqësor me kryeministrin Andrej Plenkovic, deputet i Bundestagut Niels Annen dhe kryetarin e komunës Tschen Pe, sporti dhe marrëdhëniet ndërkombëtare në maksimumin e tyre”, ka shkruar Kurti në X.

In the historic city of Hamburg, during the half time break of today’s football match, which ended in a friendly result, I had an even friendlier encounter with Prime Minister @AndrejPlenkovic, Bundestag member @NielsAnnen, and Mayor @TschenPe. 🇽🇰🇭🇷🇩🇪 — sports and international… pic.twitter.com/AFQucSL9nD

— Albin Kurti (@albinkurti) June 19, 2024