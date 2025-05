Shqipëri–Britani, marrëveshje të reja për mbrojtjen dhe emigracionin, Rama: Jo kampe

Pas takimit kokë më kokë mes dy kryeministrave dhe diskutimeve mes delegacioneve përkatëse, u mbajt një konferencë e përbashkët për shtyp, ku Starmer dhe Rama dhanë mesazhe të qarta për bashkëpunim konkret dhe të orientuar drejt rezultateve.

Kryeministri britanik theksoi se partneriteti me Shqipërinë përfshin edhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe industrisë ushtarake.

Duke ju referuar sfidave globale, Starmer nënvizoi nevojën për unitet në përballjen me agresionin rus.

Kryeministri Rama, nga ana e tij, sqaroi se Shqipëria nuk është e angazhuar për ndonjë marrëveshje të ngjashme me atë me Italinë për ndërtimin e kampeve për emigrantët në territorin shqiptar.

“Kam qenë shumë i qartë kur nisëm këtë proces me Italinë. Kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe për shkak të situatës gjeografike që është mjaft kuptimplotë. Dhe për të qenë shumë i sinqertë me ju, na kanë kërkuar një sërë vendesh dhe u kemi thënë jo, sepse i jemi besnik ‘martesës’ me Italinë, dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri”, deklaroi Rama.