​Shqipëri- BE, më 15 shtator mbahet takimi i parë, kapitujt dhe çështjet e rëndësishme që do të diskutohen Shqipëria do të nisë praktikën konkrete të bisedimeve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Televizioni Publik Shqiptar ka mësuar nga burime të sigurta diplomatike se do të jetë 15 shtatori që do të shënojë takimin e parë Shqipëri- BE për këtë fazë. Kjo është periudha kohore në të cilën përcaktohet për çdo vend kandidat, në sa…