Shqipëri: Arrestohet 62-vjeçari, dyshohet se theu xhamin e dritares së të moshuarës për ta dhunuar Policia e Kolonjës ka vënë në pranga një 62-vjeçar, me inicialet A. P. Pasi ka tentuar që të përdhunojë një të moshuar në fshatin Psar, Ersekë. Policia bën me dije se ky shtetas dyshohet se ka thyer xhamin e dritares së banesës të një 75-vjeçareje dhe ka tentuar të kryej marrëdhënie seksuale me dhunë. Po…