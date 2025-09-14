Shqipe Selimi: Protestë e domosdoshme dhe në vendin e duhur
Shqipe Selimi e Vetëvendosjes ka falënderuar protestuesit që morën rrugë nga e mbarë bota për të protestuar kundër padrejtësive të Gjykatës Speciale.
Ajo e quajti “protestë të domosdoshme, dhe në vendin e duhur”, duke nënkuptuar goditje ndaj protestës së kaluar në Prishtinë nga Organizatat e Veteranëve të Luftës.
“Protestë e domosdoshme dhe në vendin e duhur!
Shpreh mirënjohjen time dhe i falënderoj të gjithë qytetarët nga Kosova dhe nga mbarë bota që u bashkuan në Hagë, për të ngritur zërin kundër padrejtësive që po ndodhin në Hagë”, shkroi ajo.