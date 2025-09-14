Shqipe Selimi: Protestë e domosdoshme dhe në vendin e duhur

Shqipe Selimi e Vetëvendosjes ka falënderuar protestuesit që morën rrugë nga e mbarë bota për të protestuar kundër padrejtësive të Gjykatës Speciale. Ajo e quajti “protestë të domosdoshme, dhe në vendin e duhur”, duke nënkuptuar goditje ndaj protestës së kaluar në Prishtinë nga Organizatat e Veteranëve të Luftës. “Protestë e domosdoshme dhe në vendin e…

Lajme

14/09/2025 15:35

Shqipe Selimi e Vetëvendosjes ka falënderuar protestuesit që morën rrugë nga e mbarë bota për të protestuar kundër padrejtësive të Gjykatës Speciale.

Ajo e quajti “protestë të domosdoshme, dhe në vendin e duhur”, duke nënkuptuar goditje ndaj protestës së kaluar në Prishtinë nga Organizatat e Veteranëve të Luftës.

“Protestë e domosdoshme dhe në vendin e duhur!

Shpreh mirënjohjen time dhe i falënderoj të gjithë qytetarët nga Kosova dhe nga mbarë bota që u bashkuan në Hagë, për të ngritur zërin kundër padrejtësive që po ndodhin në Hagë”, shkroi ajo.

Artikuj të ngjashëm

September 14, 2025

Ushtarët kroatë të KFOR-it patrullojnë në Deçan

September 14, 2025

Protestuesit brohorasin emrin e Thaçit pas protestës në Hagë, policët bëjnë...

September 14, 2025

Shahini e PSD vendos kufijtë: Koalicione vetëm nëse dal e para

September 14, 2025

Protesta në Hagë, Krasniqi: Kosova nuk i harron bijtë e saj

September 14, 2025

Çitaku nga Haga: Madhështore, dielli do të lindë përsëri

Lajme të fundit

Ushtarët kroatë të KFOR-it patrullojnë në Deçan

Protestuesit brohorasin emrin e Thaçit pas protestës në...

Shahini e PSD vendos kufijtë: Koalicione vetëm nëse dal e para

Protesta në Hagë, Krasniqi: Kosova nuk i harron bijtë e saj