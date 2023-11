Shqetësuese: Për 24 orë 3 raste të vetëvrasjes

Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë 24 orëve kanë ndodhur tri vetëvrasje, një në Graçanicë, Ferizaj dhe në Pejë.

Sipas policisë, Njësitet policore mbrëmë kanë pranuar një informatë se një person është pa shenja jete në Suvi-Do të Graqanicës. Policët kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë gjetur viktimën mashkull kosovar, i cili dyshohet se ka bërë vetëvrasje. Në vendin e ngjarjes njësitet policore kanë gjetur dhe konfiskuar një pistoletë dhe një gëzhojë cal-9mm, e cila dyshohet se është përdorur.

Ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës, ndërsa me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Në lidhshmëri me rastin, në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti i armbajtës pa leje ndaj prindit të viktimës mashkull kosovar, pasi që arma-pistoleta, e cila është gjetur në vendin e ngjarjes ka qenë në pronësi të prindit të tij të viktimës. Rasti në proces hetimor.

Kurse, në Pejë, është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar, ku afër tij është gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjuetie. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Rasti duke u hetuar.

Policia njofton se nga QKUK është raportuar se viktima femër kosovare, e cila ishte sjell nga Ferizaj në gjendje të rëndë shëndetësore ka vdekur.

Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. Ndërsa, rasti është cilësuar si vetëvrasje.