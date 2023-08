Shpronësimi në Vushtrri: E kom ble 3 mijë euro arin, edhe asni cent mos me ma dhanë jam i knaqt, o sevap me lshu rrugë Në fshatin Pestovë të Vushtrrisë kanë filluar shpronësimet për asfaltimin e kësaj rruge. Një qytetar i asaj ane për ka folur për shpronësimet e është treguar mjaftë zemërgjerë. Ai është shprehur se vlera e tokës e pronës që posedon e që do t’ia jap shtetit për asfaltimin e rrugës është 3 mijë euro ari, por…