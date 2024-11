Shpërthimi në Zubin Potok, kryeministri Kurti paralajmëron mbledhje të Këshillit të Sigurisë Pas shpërthimit të sotëm në Zubin Potok, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka njoftuar se menjëherë tani do të takohet me komandantin e KFOR’it, Enrico Barduani. Ai po ashtu tha se do të mbajnë një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurisë së Republikës së Kosovës. “Menjëherë pas kësaj konferencë, unë do të takoj edhe…