Shpërthime në Abu Dhabi, panik në qytet – rrugët mbushen me policë e autoambulanca

Sipas informatave jozyrtare, shpërthimi i parë është dëgjuar duke ardhur nga një qendër tregtare. E një prej shpërthimeve është filmuar me kamerë amatore dhe atë nga kulmi i një hoteli.

Madje qytetarë të shumtë të pushtuar nga paniku, po besojnë se mund të jetë sulm me raketë apo dron kamikaz. Në një prej videove shihet se ka reaguar mbrojtja kundërajrore, transmeton telegrafi.

“Urgjent, shpërthim në Abu Dhabi. Dyshohet se janë shkrepur raketa mbi qytet”, dëgjohet duke thënë një dëshmitar okular.

Video tjera shfaqin policinë dhe veturat e ndihmës së shpejtë, duke lëvizur në drejtim të vendeve ku kanë ndodhur shpërthimet.

Deri më tani nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar, se çfarë mund të ketë shkaktuar shpërthimet apo nëse ka të lënduar.

Reports of various explosions in #AbuDhabi. Heavy presence of police & emergency response teams outside a tower that may have been hit by a rocket. This comes after a time the Houthi leader Abdul Malik Al-Houthi warned that UAE isn’t safe anymore.#Dubai #UAE #Yemen #Houthi pic.twitter.com/LHl5e2KjbO

— Dr. Khayre (@HSKhayre) February 8, 2022