Shpërthim i ri te Liverpooli me Covid-19, klubi anulon stërvitjet dhe është në dyshim sfida ndaj Arsenalit

Klubi i Premierligës Liverpool ka frikë se nuk do të jetë në gjendje të luajë ndeshjen e parë gjysmëfinale të Kupës Carabao të së enjtes mbrëma kundër Arsenalit për shkak të një shpërthimi Covid në kampin e tyre.

Menaxheri Jurgen Klopp rezultoi pozitiv javën e kaluar dhe u detyrua të humbasë barazimin 2-2 të së dielës ndaj Chelsea, ndërsa portieri Alisson, mbrojtësi Joel Matip dhe sulmuesi Roberto Firmino gjithashtu u kthyen në teste të dyshuara pozitive.

Klopp do të mungonte ende në ndeshjen e së enjtes mbrëma nëse do të zhvillohej dhe Alisson, Matip dhe Firmino gjithashtu pritet të përjashtohen.

Me Alisson që mund të mungojë edhe një herë, Liverpool do të ishte në rrezik të lartë që loja e tyre të shtyhej nëse do të humbnin ndonjë portier tjetër.

EFL, që drejton Kupën Carabao, thotë se lojërat mund të shtyhen nëse ekipet nuk mund të paraqesin një ekip prej 13 lojtarësh në fushë dhe një portier.

Besohet se seanca stërvitore e Liverpool-it të martën, e planifikuar për në orën 16:00, është anuluar për shkak të rasteve më pozitive me Covid në kamp.

Zyrtarët e Liverpool dhe EFL kanë qenë në kontakt, por nuk ka pasur një kërkesë nga klubi Merseyside për të anuluar ndeshjen, që do të thotë se ajo është ende duke vazhduar ashtu siç janë gjërat.

Do të ketë bisedime të mëtejshme në orët në vijim pasi madhësia dhe shtrirja e shpërthimit të bëhet e qartë. Çdo shtyrje do të thotë se përballja e Liverpool-it në FA Cup në shtëpi ndaj Shrewsbury të dielën është gjithashtu në rrezik. /Lajmi.net/