Shpërthen vullkani Etna, anulohen të gjitha fluturimet për në Catania të Sicilisë

Si pasojë edhe shpejtësia maksimale, ra në 30km/h. Kjo pasi llava rrodhi në anën juglindore të vullkanit, hiri pushtoi pistën e avionit dhe rrugët e qytetit.

Fluturimet e planifikuara për ditën, 68 mbërritje dhe 57 nisje, u devijuan kryesisht në Comiso ose Trapani, shkruan Euronews.

Kryetari i bashkisë, Enrico Trantino, vendosi menjëherë ndalimin e të gjitha mjeteve të transportit me dy rrota, veçanërisht biçikletave dhe motoçikletave, për arsye sigurie.

The airport at Catania in Sicily, a top Italian tourist destination, has halted all flights after a new eruption at nearby Mount Etna, its operator said Monday.#JacaDrive

