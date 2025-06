Shpërthen rrjeti, Egli me këtë veprim konfirmon bashkimin me Gjestin Egli Tako, ish-banorja e BBVA3, krahas zërit të talentuar, vëmendje po merr edhe me paraqitjet provokuese. Ajo se fundmi ka publikuar një fotografi, duke nxitur dyshimet për bashkim me Gjestin. Egli shfaqet e lumtur në imazhin e fundit, duke e përshkruar atë me thënien e famshme të Gjestit, “natën e mirë”.